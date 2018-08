В 2019 году на экраны кинотеатров выйдет вторая часть фильма о Человеке-Пауке, которая будет называться Человек-Паук: Вдали от дома. Сегодня стало известно, что в сиквеле сыграет Сэмюэл Л. Джексон в роли Ника Фьюри, шпиона и бывшего директора организации ЩИТ. Актер уже появлялся в данном обличии в нескольких фильмах киновселенной Marvel, но после этого долгое время не принимал участие в новых картинах. В недавно вышедшем блокбастере Мстители: Война Бесконечности нам уже намекали на его возвращение.

Читай также: Топ-10 фильмов Marvel по версии критиков

Сюжет ленты держат в тайне, так как в киновселенной сейчас происходит множество сюжетных поворотов. Съемки картины пройдут в Европе.

Роль Человека-Паука также будет исполнять Том Холланд, а с ним вместе вернутся Зендея и Джейкоб Баталон. К работе над ролью злодея Мистерио недавно приступил Джейк Джилленхол, а Майкл Китон может снова сыграть Стервятника. Также в фильме появится актриса Коби Смолдерс, в роли помощницы Ника Фьюри.

Сэм Джексон прежде появится в картине Капитан Марвел (из той же киновселенной), события которой будут происходить в 90-х. Для этой ленты актера заметно омолодили, а главную роль там сыграла актриса Бри Ларсон.

Brie Larson with Samuel L. Jackson on set of Captain Marvel (April 27, 2018) pic.twitter.com/PhRr6nXYDH