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Джонни Депп сыграл роль детектива Пула /Скриншот из трейлера Город Лжи

Новая картина с Джонни Деппом, дата которой была намечена на 7 сентября, должна была рассказать о детективе Расселе Пуле, который расследовал убийства рэперов Ноториуса Бига и Тупака Шакура. Пул уверен, что все это связано с заговором, в котором участвует полиция.

Сегодня оказалось, что компания Global Road Entertainment, которая должна была заниматься дистрибуцией фильма, убрала его из графика будущих релизов. Официальных комментариев нет, как и новых дат.

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Вполне возможно, что картина так и не увидит свет. Все это может быть связано с тем, что происходит в последнее время вокруг актера Джонни Деппа, который сыграл в этом фильме роль детектива Пула. Сначала он дает откровенные интервью с непристойностями, а потом бьет одного из членов съемочной группы. Это произошло месяц назад, когда Депп сначала оскорбил менеджера по локациям Грега Брукса, а позже нанес два удара ему в ребро. Актер предложил 100 000 долларов за то, чтобы Брукс дал ему сдачи. Менеджер подал в суд и 10 июля исполнителю роли выдвинули обвинения.

Увидеть Джонни Деппа на большом экране можно будет с 15 ноября, когда в прокат выйдет продолжение саги Фантастические Твари.

Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп снялся в клипе Мэрилина Мэнсона