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Кадр из сериала Супергерл на CW /Flickr

Warner Bros. и DC расширяют спектр экранизаций супергероев и следующей стала Супергерл - двоюродная сестра Супермена. Проект только запущен в разработку, а сценарий к нему напишет Орен Узил, который работал над фильмом Мачо и Ботан 2.

Кара Зор-Эл была отправлена родителями вслед за кузеном Кал-Элом (Супермен), когда стало известно, что планета Криптон будет уничтожена. Кара застряла в фантомной зоне и попала на Землю только тогда, когда ее брат уже стал взрослым и был известен миру как Супермен.

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В 1984 году в прокат уже выходил сольный фильм о героине. Тогда картину приняли довольно прохладно, и она провалилась. На канале CW с 2015-го года выходит сериал Супергерл и совсем скоро стартует четвертый сезон.

Также не сообщается, будет ли Супергерл частью расширенной киновселенной DC или это будет отдельный проект. Известно, что для компании Warner это уже становится обычной практикой, ведь в разработке находится два фильма о Джокере, Хищные птицы и Бэтмен. Какие будут входить в киновселенную, а какие нет, станет известно со временем.

Информации о датах нет.

Ранее сообщалось о том, что студия Warner была против того, чтобы Хит Леджер играл Джокера