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От БДСМ до Алькатраса: Новый фильм Джеймса Фоули

Режиссер Джеймс Фоули снимет фильм о знаменитом побеге из тюрьмы Алькатрас
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Внутри бывшей тюрьмы Алькатрас
Внутри бывшей тюрьмы Алькатрас
/depositphotos

Режиссер Джеймс Фоули, который прославился тем, что снял фильмы На пятьдесят оттенков темнее и Пятьдесят оттенков свободы, теперь снимет кино, к которому зрители могут отнестись более серьезнее.

Недавно стало известно, что Фоули займется постановкой фильма о тюрьме Алькатрас, точнее - о побеге из нее. Сюжет картины будет основан на реальной истории, когда трое заключенных слепили из мыла головы, оставили их на кроватях, и сбежали. В этом им помог коридор, по которому никто не ходит, и самодельный надувной плот. Побег был совершен в 1962 году.

С тех пор полиция не нашла ни одной улики о том, что заключенные добрались до берега. Все трое преступников до сих пор находятся в розыске, но никакой информации по ним так и не поступало.

Написанием сценария займется Иэн Маккензи Джефферс.

Даты пока неизвестны.

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Джеймс Фоули На пятьдесят оттенков темнее Пятьдесят оттенков свободы Алькатрас Побег из Алькатраса Все теги
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