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Хит Леджер получил Оскар посмертно за роль Джокера /Getty Images

В 2008 году в мировой прокат вышел фильм Кристофера Нолана Темный Рыцарь, который был второй частью трилогии о Бэтмене, и запомнился многим, благодаря блестящему исполнению роли Джокера Хитом Леджером. В этом году фильму исполнится десять лет.

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Сценарист фильма Джонатан Нолан (брат Кристофера) рассказал о трудностях с персонажем по имени Джокер во время работы над фильмом в своем недавнем интервью. Так стало известно, что, когда он завершал написание сценария, им нужно было решить, каким именно будет злодей. Кристофер Нолан лично встретился с Хитом Леджером и был очень доволен актером, решив сразу взять его на роль. Но студия Warner Bros. была против такого решения, будучи уверенной, что Леджер никак не подходит к этой роли и не способен с ней справится. Даже фанаты стали возмущаться, что это худший кастинг в истории. Однако, Кристофер стоял на своем, зная, что у Хита есть свое видение персонажа, и он сможет дать фанатам то, чего они хотят. Режиссер приложил усилия, чтобы убедить студию в правильности своего выбора, и спустя время продюсеры сдались.

Теперь уже известно, что выбор был однозначно верным, ведь многие назвали Хита Леджера лучшим исполнителем роли Джокера. В 2009 году актер получил Оскар за эту роль, правда, уже посмертно. В январе 2008 года Леджера нашли мертвым в его доме, официально - из-за передозировки болеутоляющими препаратами.

Кристофер Нолан не хотел заканчивать трилогию без Хита, однако, позже изменил свою позицию и снял третью часть, которая носит название Возвращение Легенды.

Все три части были финансово успешными, а вторая и третья принесли студии Warner по миллиарду долларов.

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