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15-16 сентября в Днепре пройдет крупнейшая LEGO-стройка осени. Специально к инженерному шоу Interpipe TechFest команда UkrBricks представит 15-метровый макет по миру Гарри Поттера, а также экспозицию, посвященную супергероям Марвел. Для Днепра это уже третье событие такого формата - в прошлом году LEGO-стройка проходила на глазах 15 000 гостей техфеста. Мы решили узнать подробнее - о необычных конструкциях LEGO, о том, чем запомнилась прошлая стройка и чем планирует удивлять нынешняя.

В 2017 ребята из UkrBricks поставили рекорд Украины - собрав самую длинную железную дорогу из LEGO. Её протяженность составила 210 метров, а кроме самого железнодорожного полотна на стенде была выстроена полноценная инфраструктура - с домами, заводами и уличным траффиком.

По словам координатора LEGO-стройки Максима Митякина, чтобы подготовить подобный макет требуется 2-3 месяца работы и усилия целого сообщества. "Железной дорогой занимались 15 человек. Это довольно длинный процесс, когда нужно заранее собирать отдельные части макета — здания и элементы ландшафта. Кроме неё мы также строили макет "Звезды Смерти" диаметром 1,3 метра. На "Звезду Смерти" у нас ушло около 100 000 деталей".

Максим рассказывает, что фанатское сообщество LEGO насчитывает несколько сотен человек. Однако костяк составляют 20 человек, которые не только коллекционируют наборы, но и могут придумать, и собрать что-то уникальное. Чтобы популяризовать культуру LEGO в нашей стране, команда UkrBricks сотрудничает со множеством мероприятий, среди которых, есть как крупные - например, Всеукраинский фестиваль робототехники "Robotica", так и региональные фестивали.

Но самым масштабным по уровню подготовки является инженерное шоу Interpipe TechFest.

"В этом году, мы хотим продемонстрировать уникальный стенд, на который нас вдохновила выходящая в прокат новая часть "Фантастических зверей". Это "Волшебный мир Гарри Поттера". Его площадь 15 квадратных метров и состоять он будет из нескольких локаций, которые узнает любой фанат книг Джоан Роулинг. Кроме Хогвартса мы построим деревню волшебников Хогсмид, стадион для квиддича, Запретный лес и другие места. Каждая локация будет наполнена персонажами, сказочными животными и чудовищами" - обещает Максим.

Также конструкторы планируют порадовать зрителей другой, не менее популярной экспозицией. Речь идет о трёх супергероях из вселенной Марвел: Капитан Америка, Оса и Железный Человек. На строительство каждого из героев уйдет почти 140 000 кубиков LEGO, а в высоту они будут около 2-х метров. Героев Марвела будут строить прямо на ТехФесте.

"Я люблю работать с LEGO, потому что это универсальный и качественный материал. С ним многое зависит от воображения, ведь детали можно собирать и разбирать в различные конструкции, чтобы получать действительно впечатляющие макеты. Что мы и планируем показать на фестивале", -резюмирует Максим Митякин.

Двухметровые супергерои и грандиозный волшебный мир? Звучит неплохо - ведь теперь, чтобы посетить Леголенд, не обязательно ехать в Данию. Достаточно найти немного свободного времени и заглянуть в Днепр. Ну и заказать билеты на Interpipe TechFest.