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Жан-Люк Пикар - капитан корабля /Flickr

Британский актер Патрик Стюарт, который известен всему миру, как Чарльз Ксавьер, директор школы мутантов во франшизе Люди-Икс, снова вернется к одной из своих главных ролей. Речь идет о сериале Звездный Путь: Следующее поколение о вселенной Star Trek, в которой прошло 80 лет после оригинальной истории. В этом сериале актер играл капитана корабля Жана-Люка Пикара. Одним сериалом дело не ограничилось и на экраны кинотеатров вышло еще несколько фильмов про приключения экипажа, в которых так же играл Стюарт.

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Стало известно, что Патрик снова сыграет Жана-Люка Пикара в новом проекте по Звездному Пути. Это будет не перезапуск, а продолжение сериала, где продолжатся события Следующего Поколения.

Актер утверждает, что всегда гордился данной ролью, которую он исполнял на протяжении многих лет, и очень рад, что у него теперь есть возможность вдохнуть новую жизнь в своего персонажа.

В разработке находится несколько проектов по вселенной Звездного Пути, а также в следующем году выйдет второй сезон сериала Звездный Путь: Дискавери.

Информации о дате выхода и подробностей сюжета пока нет.

Ранее сообщалось о том, что вселенная Star Trek пополнится сериалом и мультфильмом