Сериал о британских детективах с Бейкер-стрит может быть продлен на пятый сезон

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Шерлок Холмс и Доктор Ватсон в исполнении Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана /Flickr

Хотя многие зрители уже сомневались в продолжении из-за провального четвертого сезона, сериал о детективах может увидеть свет. Официальной информации о продолжении пока не поступало, но мужчина, владеющий одним из кафе в Лондоне, где всегда снимали сцены в доме на Бейкер-стрит, сообщил, что съемки снова начаты - об этом сообщает издание Time Out. Это может означать только одно, что, несмотря на самый низкий рейтинг последней серии за всю историю сериала, мы снова увидим Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана в обличиях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.

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Владелец кафе так же говорит, что он не знает, можно ли ему было сообщать такую новость, но уверен, что она порадует всех фанатов сериала.

Информации о дате выхода пока нет.

Ранее сообщалось о том, что названа дата выхода фильма Шерлок Холмс 3