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Статуэтка Оскар /Flickr

Престижная премия Оскар вручается каждый год в Лос-Анджелесе за достижения в кино. Вокруг нее всегда большой ажиотаж и много споров по поводу результатов. Актеры лезут вон из кожи, чтобы номинироваться, а киностудии пытаются попасть в важные для общества темы. В итоге шоу, которое транслируется в прямом эфире, собирает у экранов десятки тысяч взволнованных зрителей.

Лучшим фильмом прошлого года стала работа мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо, которая носит название Форма Воды.

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Сезон фестивалей и сама оскаровская гонка еще не начались, но нескольким фильмам уже предрекают номинации на кинопремию. Например, Рождение звезды – дебют в режиссуре голливудского актера Брэдли Купера, где главную роль сыграла Леди Гага, критики назвали одним из главных претендентов. Дэмьен Шазелл, прославившийся мюзиклом Ла-Ла-Ленд, выпустит в этом году драму Человек на Луне с Райаном Гослингом. О фильме так же говорят, что он попадет на Оскар. Список продолжается картинами Белый парень Рик, Фаворитка, Красивый мальчик, Сможете ли вы меня простить и Вдовы. В разных работах приняли участие Эмма Стоун, Мэттью Макконахи, Мелисса МакКарти и Тимоти Шаламе. Последний, к слову, стал звездой первого класса, благодаря участию в фильме Назови меня своим именем, который имел несколько номинаций в прошлом году.

Вручать позолоченный Оскар будут 24 февраля следующего года, а официальный список номинантов объявят 22 января.

Ранее сообщалось о том, что в Сети опубликован тизер сериала Маньяк с Эммой Стоун