Известен основной актерский состав перезапуска фильма Люди в Черном

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Уилл Смит в прошлых частях Людей в Черном /Скриншот из трейлера Люди в Черном 3

Популярная франшиза о Людях в Черном, которые борются с преступностью пришельцев, продолжится. Однако сагу мягко перезапустят, что означает продолжение, не связанное с событиями прошлой трилогии.

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Совсем недавно об участии в съемках картины рассказала Ребекка Фергюсон, звезда фильма Миссия Невыполнима. Ранее было известно, что в фильме будут сниматься Крис Хэмсворт, Эмма Томпсон, Лиам Нисон, Тесса Томпсон, Кумэйл Наджиани и Рэйф Сполл.

Фильм вновь расскажет об агентах секретной организации и в нем будет 3 главных персонажа. Действие картины будет происходить по всем уголкам мира.

Подробности о сюжете фильма держатся в тайне.

Фильм планируют выпустить весной 2019 года. Режиссером проекта стал Ф. Гэри Грей

Ранее сообщалось о том, что вселенная Marvel пополнится ЛГБТ-супергероями