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Новое фото в Instagram-аккаунте Зеленского со съемок фильма /instagram.com/zelenskiy_official/

Студия Квартал 95 снимает новый комедийный фильм, который будет полностью на украинском языке. Этим летом продолжаются съемки проекта и в сети публиковались фото со съемочной площадки. Поддержку картине осуществляет Госкино.

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В центре сюжета супружеская пара, которая много лет вместе. Между ними все очень натянуто и не по-настоящему. При первой возможности они расстаются, но получают испытательный месяц, в ходе которого могут воплотить все, что когда-то было запрещено.

Кадры из фильма интригуют и улыбают. Сегодня Владимир Зеленский в своем Instagram-аккаунте поделился новостью о том, что фильм выйдет на экраны кинотеатров 27 декабря этого года.

Дорофеева, Зеленский и Кошевой сфотографировались во время съемки сцены свадьбы /instagram.com/zelenskiy_official/

Евгений Кошевой на велотренажере во время съемок /instagram.com/me_you_he_she_movie

В фильме снялись Надя Дорофеева, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и другие.

Ранее сообщалось о том, что украинский мультфильм Причинная поедет на фестиваль в Испанию