Гуманоид, которого любили все телезрители, снова вернется на телевидение

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Дружелюбный инопланетянин Альф /Flickr

Капризный пришелец Гордон Шамуэй с планеты Мелмак, которому уже почти 300 лет, снова вернется на экраны. На его планете совсем другие правила, у него отличающийся от человеческого организм, он переговаривал с Рейганом и разводил пожары в доме. Семья Таннеров, которая приютила инопланетянина, назвала его Альф. Во второй половине 80-ых годов прошлого столетия он был популярен на ТВ и приковал взгляды телезрителей на четыре года.

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Любопытный гуманоид, которого создали Пол Фаско и Том Пэтчетт, запал в сердца зрителям, а потом пропал с экранов телевизоров. Позже об Альфе сняли мультсериал и к тому времени он успел стать частью поп-культуры.

Телевизионное подразделение Warner Brothers начинает готовить ремейк сериала о пришельце Альфе и сейчас он находится на самом раннем этапе. О сюжете неизвестно ничего, а продюсеры уже активно занимаются поисками сценаристов.

Вернутся ли к проекту Пэтчетт и Фаско тоже остается неизвестным.

Ранее сообщалось о том, что кукла Чаки вернется на экраны в ремейке хоррора Детские игры