Поделись







Энди Серкис на Comic-Con /Flickr

Притча английского писателя-антиутописта Джорджа Оруэлла о революции в России 1917 года, которая была издана в 1945 году, возродится на больших экранах. Актер Энди Серкис, игравший Голлума во Властелине Колец, поставит данную ленту для сервиса Netflix, для которого уже разрабатывается уйма многообещающих проектов.

Читай также: Вышел первый трейлер фильма Энди Серкиса – Маугли

В фильме об анимализме (понятие из самой книги, описывающее систему, пародирующую коммунизм) могут быть использованы куклы или же технология захвата движений.

Сам же Серкис вместе с Джонатаном Кавендишем давно мечтал воплотить на экране притчу-повесть знаменитого писателя. Но только сейчас это стало возможным при помощи Netflix.

Когда начнутся съемки проекта и дата релиза неизвестны.

Ранее сообщалось, что Netflix потратит на свои проекты рекордную сумму денег