Опубликован первый кадр с Линдой Хэмилтон из перезапуска Терминатора

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Терминатор Т-800 /Flickr

Paramount Pictures продолжают снимать перезапуск фильма Терминатор. В сети появился первый кадр из грядущей картины, на котором показаны героини Линды Хэмилтон, Наталии Рейс и Маккензи Девис.

Первый кадр с Линдой Хэмилтон из перезапуска фильма Терминатор /КиноПоиск

Линда Хэмилтон снималась в двух оригинальных фильмах Терминатор вместе с Арнольдом Шварценеггером, который, к слову, так же играет в перезапуске картины.

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Сюжетной информации нет, кроме того, что персонажи Хэмилтон и Шварценеггера будут снова противостоять SkyNet. Джеймс Кэмерон также отмечал, что в его планы входит реабилитировать историю о Терминаторах и продолжить вторую часть саги.

Дата релиза перенесена с 26 июля 2019 на 22 ноября 2019 года. Режиссером проекта стал Тим Миллер, который снимал первую часть фильма Дэдпул. Названия у нового Терминатора пока нет.

Ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер приедет в Киев