Появился первый кадр из грядущего Терминатора
Paramount Pictures продолжают снимать перезапуск фильма Терминатор. В сети появился первый кадр из грядущей картины, на котором показаны героини Линды Хэмилтон, Наталии Рейс и Маккензи Девис.
Линда Хэмилтон снималась в двух оригинальных фильмах Терминатор вместе с Арнольдом Шварценеггером, который, к слову, так же играет в перезапуске картины.
Читай также: Первый взгляд. Опубликованы снимки со съемок нового Терминатора
Сюжетной информации нет, кроме того, что персонажи Хэмилтон и Шварценеггера будут снова противостоять SkyNet. Джеймс Кэмерон также отмечал, что в его планы входит реабилитировать историю о Терминаторах и продолжить вторую часть саги.
Дата релиза перенесена с 26 июля 2019 на 22 ноября 2019 года. Режиссером проекта стал Тим Миллер, который снимал первую часть фильма Дэдпул. Названия у нового Терминатора пока нет.
Ранее сообщалось о том, что Арнольд Шварценеггер приедет в Киев