Дуэйн Джонсон и Эмили Блант приглашают в Круиз по Джунглям в новом промо-ролике

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Эмили Блант и Дуэйн Джонсон зазывают в круиз /Скриншот

Компания Disney разрабатывает картину, основанную на культовом аттракционе в Диснейленде. Ленту снимает Жаума Кольет-Серра.

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По сюжету главные герои отправляются в путешествие по джунглям, дабы отыскать древнее растение, которое способно исцелить любого. Но на пути у героев будет множество препятствий: от диких животных до злодеев.

О том, что происходит на съемочной площадке, информации нет, зато компания Disney выложила ролик, в котором Эмили Блант и Дуэйн Джонсон, исполняющие главные роли в этой картине, приглашают всех в этот самый круиз вместе с ними.

Релиз фильма намечен на 11 октября 2019 года.

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