Эмили Блант и Дуэйн Джонсон приглашают в приключенческий круиз
Компания Disney разрабатывает картину, основанную на культовом аттракционе в Диснейленде. Ленту снимает Жаума Кольет-Серра.
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По сюжету главные герои отправляются в путешествие по джунглям, дабы отыскать древнее растение, которое способно исцелить любого. Но на пути у героев будет множество препятствий: от диких животных до злодеев.
О том, что происходит на съемочной площадке, информации нет, зато компания Disney выложила ролик, в котором Эмили Блант и Дуэйн Джонсон, исполняющие главные роли в этой картине, приглашают всех в этот самый круиз вместе с ними.
Релиз фильма намечен на 11 октября 2019 года.
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