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Мэл Гибсон на красной дорожке /depositphotos

Мэл Гибсон не собирается уходить из кино и продолжает сниматься в различных фильмах. Так недавно стало известно о том, что он снимется в картине под рабочим названием "War Pigs" вместе с Колином Фарреллом. Речь пойдет о бывших военных, которые потеряли друга в ходе операции по борьбе с наркокартелем. Пока правительство продолжает бездействовать, товарищи берут все в свои руки, дабы отомстить картелю и забрать их деньги себе.

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Старт съемок в октябре этого года, а режиссером стал Томми Виркола ("Охотники на ведьм").

Так же известно, что по окончанию съемок в данном проекте, Мэл Гибсон снова сядет в режиссерское кресло, на этот раз это будет драма "Эсминец" с Марком Уолбергом в главной роли.

Ранее сообщалось, что Марк Уолберг возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда