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Кадр из трейлера фильма Веном /Скриншот

На YouTube-канале студии Sony Pictures опубликован трейлер фильма "Веном", который выйдет уже этой осенью.

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Фильм о суперзлодее основан на комиксах издательства Marvel и поведает нам историю журналиста Эдди Брока, на которого свалилось множество проблем и от этого он подумывает наложить на себя руки. После столкновения с инопланетным симбиотом, Эдди получает сверхспособности и становится смертоносным антигероем. Жанр фильма – фантастический триллер, ужасы.

Сам персонаж комиксов находится во вселенной Человека-Паука и является одним из сильнейших его врагов. Ранее персонаж был экранизирован в фильме "Человек-Паук 3", однако был очень холодно принят зрителями и критиками.

Главную роль в будущей картине исполнил Том Харди, так же в фильме снялись Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс. Режиссером стал Рубен Фляйшер. Мировая премьера картины – 4 октября 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что первый трейлер Венома стал хитом сети.