Переключиться на мобильную версию

В Сети появился долгожданный трейлер фильма Веном

Компания Sony опубликовала второй трейлер экранизации комиксов Веном
Поделись

Кадр из трейлера фильма Веном
Кадр из трейлера фильма Веном
/Скриншот

На YouTube-канале студии Sony Pictures опубликован трейлер фильма "Веном", который выйдет уже этой осенью.

Читай также: Названы лучшие фильмы ужасов 2018 года

Фильм о суперзлодее основан на комиксах издательства Marvel и поведает нам историю журналиста Эдди Брока, на которого свалилось множество проблем и от этого он подумывает наложить на себя руки. После столкновения с инопланетным симбиотом, Эдди получает сверхспособности и становится смертоносным антигероем. Жанр фильма – фантастический триллер, ужасы.

Сам персонаж комиксов находится во вселенной Человека-Паука и является одним из сильнейших его врагов. Ранее персонаж был экранизирован в фильме "Человек-Паук 3", однако был очень холодно принят зрителями и критиками.

Главную роль в будущей картине исполнил Том Харди, так же в фильме снялись Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс. Режиссером стал Рубен Фляйшер. Мировая премьера картины – 4 октября 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что первый трейлер Венома стал хитом сети.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
веном трейлер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь