Поделись







Выход сериала "Властелин колец" от Amazon Studios планируется в 2021 году

К работе над сценарием сериала Властелин колец от Amazon присоединились Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. Это будет многосерийный проект, основанный на трилогии Дж. Р. Р. Толкина, но не повторяющий сюжет одноименного фильма Питера Джексона.

Мы чувствуем себя как Фродо, отправляющийся в путь из Шира. Нам доверили ответственное дело - и это начало путешествия всей нашей жизни - делятся новые авторы сериала

Читай также: Властелин колец. Amazon назвали дату выхода и другие подробности сериала

За спиной у молодых сценаристов лишь одна крупная работа – блокбастер "Стартрек: бесконечность", который был довольно тепло принят зрителями и критиками. Пэйн и МакКей трудятся еще над несколькими проектами, такими как "Годзилла против Конга" и "Стартрек 4". Для них это первая работа на телевидении, что повторяет опыт сценаристов "Игры престолов", которые ранее не работали на ТВ.

Сюжет отчасти держится в секрете. Известно только то, что действие будет разворачиваться до событий, описанных в "Братстве кольца" и сценарий будет полностью оригинальным. Так же известно, что первый сезон будет посвящен приключениям молодого Арагорна. В планах студии снять 5 сезонов, а бюджет сериала может достигнуть 1 млрд. долларов.

Ранее сообщалось о том, что Amazon хотят снять сериал по Властелину колец.