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24 июля начался второй этап конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления, который проводит Министерство культуры Украины. На заседании Экспертного совета был представлен украинско-словацкий кинопроект "Славяне". Новый историко-приключенческий сериал с элементами фэнтези "Славяне" станет уже второй совместной работой продюсеров Андрея Ермака и Ванды Адамик Грицовой после известного на весь мир фильма "Межа", который получил более десятка наград на престижных международных кинофестивалях. Напомним, что фильм "Межа" на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах стал обладателем "Хрустального глобуса" за лучшую режиссерскую работу Петера Бебьяка. На фестивале в Аррасе был награжден Гран-при "Золотой атлас" и Призом Молодого жюри за лучший фильм. В Чикаго "Межа" получила "Серебряную тарелку" за лучшее художественное оформление, а Словацкий Оскаровский комитет выдвинул "Межу" на соискание премии "Оскар" и "Золотого глобуса" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

На презентации проекта "Славяне" со словацкой стороны кроме продюсера Ванды Адамик Грицовой также присутствовал Моймир Млцох, один из руководителей ведущего телеканала Словакии "TV JOJ". Производство сериала будет происходить при участии телеканала "TV JOJ", который также будет выступать телевизионным партнером проекта.

"Особенно приятно, что Временный Поверенный в делах Словацкой Республики в Украине господин Роман Жатко лично поздравил важную делегацию из Словакии и нашу украинскую команду. Поддержка Посольства Словацкой Республики в Украине является для нас очень важной. Считаем, что презентация проекта прошла на высоком уровне. Надеемся, что оценки компетентного жюри будут объективными, а сотрудничество со словацкими коллегами над новым проектом "Славяне" будет плодотворным и взаимовыгодным", − прокомментировал продюсер Андрей Ермак.

Авторы идеи и оригинального сценария Вероника Колеякова, Йозеф Колеяк, Ян Лютеран.

"Действие сериала "Славяне" происходит на рубеже VI и VII веков. Этот исторический период мы выбрали потому, что в нем очень хорошо отражены многие темы современности, которые мы раскрываем в сериале. К ним относятся страх перед чем-то неизвестным, стремление самопознания, желания близких отношений, любви. Наша история о славянах − о народе, людях, у которых очень тесная связь с природой. Важной темой сериала является также и борьба между двумя славянскими городищами" - рассказали в своем видео-обращении авторы.

Основными местами съемок сериала станет территория Западной Украины (Прикарпатье), которая окутана историей и традициями.

Заседания Экспертного совета при Министерстве культуры Украины по отбору кинопроектов для предоставления государственной финансовой поддержки на производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления (презентационные сессии) продлятся до 27 июля, как указано на официальном сайте Министерства культуры. Ждем результаты конкурса.