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Фильм Асура провалился в прокате

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Китайский блокбастер Асура, на создание которого потратили 100 млн долларов, провалился в прокате.

За первый уикенд кинолента сумела собрать всего 7 млн долларов, после чего ее сняли с проката. Создатели фильма пока не дали официальных объяснений, почему они решили прервать публичные показы фильма. Один из создателей признался, что одна из причин – доработка ленты.

Сообщается, что Асура должна была стать восточным ответом Властелину колец. По задумке, фильм должен был положить начало крупной фэнтезийной франшизе.

В фильме рассказывается история пастуха, который оказывается реинкарнацией одной из голов воинственного короля Асуры. Последний жаждет завоевать высшие миры.