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Названы лучшие фильмы и сериалы 2018 года по версии IMDb

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Черная пантера попал в рейтинг лучших фильмов
Черная пантера попал в рейтинг лучших фильмов

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Авторитетный портал о кинематографе IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года.

Рейтинги были составлены на основе оценок и отзывов пользователей IMDb. Некоторые из перечисленных картин, по прогнозам критиков, имеют большие шансы получить номинацию на Оскар. 

Лучшие фильмы:

  • Черная Пантера
  • Первому игроку приготовиться
  • Тихое место
  • Мстители: Война бесконечности
  • Реинкарнация
  • 8 подруг Оушена
  • Хан Соло: Звездные войны. Истории
  • С любовью, Саймон
  • Ночные игры
  • Привидение
  • Расхитительница гробниц: Лара Крофт
  • Дэдпул 2
  • Мир Юрского периода 2
  • Будешь моим соседом?
  • Излом времени
  • Будка поцелуев
  • Подстава
  • Аннигиляция
  • Суперсемейка 2
  • Ты водишь!
  • Американские животные
  • Остров собак
  • Тебя никогда здесь не было
  • Суперфлай
  • Глупый и бессмысленный жест
  • Дикие предки
  • Апгрейд
  • Смерть Сталина

Лучшие сериалы:

  • Атланта
  • Мир Дикого запада
  • Американская История Преступлений
  • Рассказ служанки
  • Барри
  • Несгибаемая Кимми Шмидт
  • Двойник
  • Убивая Еву
  • Мой следующий гость не нуждается в представлении
  • Королевские гонки РуПола
  • Натурал глазами гея
  • Разделенные вместе
  • Кайф с доставкой
  • Курс биологии
  • Шиттс Крик
  • Две оторвы на престоле
  • Патрик Мелроуз
  • Дикая-дикая страна
  • Британия
  • Злой гений
  • Звездные войны: Повстанцы
  • Все или ничего: Ковбои Далласа
  • Драконы: Гонка на грани
  • Охотники на троллей
  • К ногтю!
  • Шоу 70-х
  • Остров любви
  • Американцы
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