Поделись







Черная пантера попал в рейтинг лучших фильмов

Читай также: Объявлены номинанты MTV Video Music Awards

Авторитетный портал о кинематографе IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года.

Рейтинги были составлены на основе оценок и отзывов пользователей IMDb. Некоторые из перечисленных картин, по прогнозам критиков, имеют большие шансы получить номинацию на Оскар.

Лучшие фильмы:

Черная Пантера

Первому игроку приготовиться

Тихое место

Мстители: Война бесконечности

Реинкарнация

8 подруг Оушена

Хан Соло: Звездные войны. Истории

С любовью, Саймон

Ночные игры

Привидение

Расхитительница гробниц: Лара Крофт

Дэдпул 2

Мир Юрского периода 2

Будешь моим соседом?

Излом времени

Будка поцелуев

Подстава

Аннигиляция

Суперсемейка 2

Ты водишь!

Американские животные

Остров собак

Тебя никогда здесь не было

Суперфлай

Глупый и бессмысленный жест

Дикие предки

Апгрейд

Смерть Сталина

Лучшие сериалы: