Названы лучшие фильмы и сериалы 2018 года по версии IMDb
Авторитетный рейтинг
Черная пантера попал в рейтинг лучших фильмов
Читай также: Объявлены номинанты MTV Video Music Awards
Авторитетный портал о кинематографе IMDb назвал лучшие фильмы и сериалы первой половины 2018 года.
Рейтинги были составлены на основе оценок и отзывов пользователей IMDb. Некоторые из перечисленных картин, по прогнозам критиков, имеют большие шансы получить номинацию на Оскар.
Лучшие фильмы:
- Черная Пантера
- Первому игроку приготовиться
- Тихое место
- Мстители: Война бесконечности
- Реинкарнация
- 8 подруг Оушена
- Хан Соло: Звездные войны. Истории
- С любовью, Саймон
- Ночные игры
- Привидение
- Расхитительница гробниц: Лара Крофт
- Дэдпул 2
- Мир Юрского периода 2
- Будешь моим соседом?
- Излом времени
- Будка поцелуев
- Подстава
- Аннигиляция
- Суперсемейка 2
- Ты водишь!
- Американские животные
- Остров собак
- Тебя никогда здесь не было
- Суперфлай
- Глупый и бессмысленный жест
- Дикие предки
- Апгрейд
- Смерть Сталина
Лучшие сериалы:
- Атланта
- Мир Дикого запада
- Американская История Преступлений
- Рассказ служанки
- Барри
- Несгибаемая Кимми Шмидт
- Двойник
- Убивая Еву
- Мой следующий гость не нуждается в представлении
- Королевские гонки РуПола
- Натурал глазами гея
- Разделенные вместе
- Кайф с доставкой
- Курс биологии
- Шиттс Крик
- Две оторвы на престоле
- Патрик Мелроуз
- Дикая-дикая страна
- Британия
- Злой гений
- Звездные войны: Повстанцы
- Все или ничего: Ковбои Далласа
- Драконы: Гонка на грани
- Охотники на троллей
- К ногтю!
- Шоу 70-х
- Остров любви
- Американцы