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Сериал выйте в октябре

На официальной страничке сериала Очень странные дела в твиттере появился тизер третьего сезона сериала.

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На видео появляется герой Стив Харрингтон, который продает мороженое. В новом сезоне также снялась дочь Умы Турман - актриса Майя Хоук. Она играет роль Робин, которая работает вместе со Стивом.

Отметим, что действие сериала будет происходить в 1985 году, спустя год после событий в заключительной серии второго сезона. Премьера запланирована на 31 октября 2018 года.