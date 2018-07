На официальной страничке сериала Очень странные дела в твиттере появился тизер третьего сезона сериала.

На видео появляется герой Стив Харрингтон, который продает мороженое. В новом сезоне также снялась дочь Умы Турман - актриса Майя Хоук. Она играет роль Робин, которая работает вместе со Стивом.

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB