Вышел первый тизер третьего сезона Очень странных дел
Премьера – 31 октября
Сериал выйте в октябре
На официальной страничке сериала Очень странные дела в твиттере появился тизер третьего сезона сериала.
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На видео появляется герой Стив Харрингтон, который продает мороженое. В новом сезоне также снялась дочь Умы Турман - актриса Майя Хоук. Она играет роль Робин, которая работает вместе со Стивом.
Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB— Stranger Things (@Stranger_Things) 16 липня 2018 р.
Отметим, что действие сериала будет происходить в 1985 году, спустя год после событий в заключительной серии второго сезона. Премьера запланирована на 31 октября 2018 года.