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Скарлеттт Йоханссон отказалась от роли

Американская актриса Скардет Йоханссон отказалась от роли трансгендера-сутенера в фильме Rub & Tug Руперта Сандерса

Такое решение актриса приняла после обрушившейся на нее критики. Многие посчитали, что на эту роль больше подходит настоящий трансегндер.

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«В свете возникших этических вопросов по поводу моей роли Данте Гилл, я решила отказаться от участия в проекте. Наше культурное понимание трансгендеров продолжает развиваться, и я многое узнала с тех пор, как впервые заявила о прослушивании на эту роль, и осознала, что с моей стороны это было бестактно», - отметила Йоханссон.

Напомним, что фильм Rub & Tug расскажет о жизни Данте Гилла по прозвищу Текс, который в 70-е годы в США открывал массажные салоны для маскировки деятельности борделей, в которых работали также мужчины.