Первый взгляд: как выглядит королева Елизавета II в третьем сезоне сериала Корона
Релиз запланирован на 2019 год
Оливия Колман в образе королевы Елизаветы II/Netflix
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый снимок из третьего сезона сериала Корона.
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На фотографии запечатлена Оливия Колман в образе королевы Елизаветы II. Ранее эту роль исполняла Клэр Фой, однако в третьем сезоне события будут происходит спустя несколько лет.
Напомним, сериал «Корона» Netflix показывает с ноября 2016 года. Шоу посвящено истории британской королевской семьи в середине XX века.