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Вышел финальный трейлер фильма Веном

Том Харди в главной роли
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Премьера состоится 4 октября
Премьера состоится 4 октября
/кадр из видео

Кинокомпания Sony опубликовала финальный трейлер супергеройского фильма Веном с Томом Харди в главных ролях.

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Долгожданный фильм раскроет подробности из биографии заклятого врага Человека-Паука — Венома. Однако, в этом фильме он будет не злодеем. Ему предстоит сразится с другим симбиотом – суперзлодеем Карнажем.

В главных ролях снялись: Том Харди, Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Риз Ахмед, Вуди Харрельсон, Том Холланд и другие. Режиссером выступил Рубен Флейшер, снявший Охотников на гангстеров и Добро пожаловать в Zомбиленд. Премьера состоится 4 октября 2018 года.

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