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Появился первый фрагмент шоу Коэна

В сети появился фрагмент нового шоу Саши Барона Коэна Who is America?, где он выдает себя за другого человека.

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Согласно видеоролику, актер притворяется экс-агентом израильской разведки по имени Эрран Морад. Он приезжает в США чтобы собрать мнения об отношении американцев к проблеме контроля за оборотом оружия. В основном Коэн встречается с республиканцами, которые выступают против любых запретов и считают, что нельзя ограничивать право американцев владеть огнестрельным оружием.

Напомним, что релиз шоу состоялся в США 15 июля на телеканале ShowTime.