Переключиться на мобильную версию

Вышел тизер нового сезона Доктор Кто, где главную роль сыграет женщина

Впервые в истории шоу
Поделись

Джоди Уитакер стала Доктором Кто
Джоди Уитакер стала Доктором Кто

Телекомпания BBC опубликовала тизер нового сезона сериала Доктор Кто, где главную роль впервые сыграет женщина.

Читай также: Netflix опубликовал трейлер фантастического фильма Закат цивилизации

В грядущем 11-ом сезоне роль главного героя исполнит британская актриса Джоди Уитакер. Впервые в этой роли она появилась в конце прошлого года, когда вышел специальный рождественский выпуск Доктора Кто.

Отметим, что по сюжету сериала, Доктор - представитель расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей и защитник Вселенной. При серьезных увечьях он способен полностью обновлять тело, переписывая каждую его клетку. Таким образом, герой регенирирует в нового «человека».

Новый сезон выйдет осенью 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Доктор Кто Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь