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Джоди Уитакер стала Доктором Кто

Телекомпания BBC опубликовала тизер нового сезона сериала Доктор Кто, где главную роль впервые сыграет женщина.

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В грядущем 11-ом сезоне роль главного героя исполнит британская актриса Джоди Уитакер. Впервые в этой роли она появилась в конце прошлого года, когда вышел специальный рождественский выпуск Доктора Кто.

Отметим, что по сюжету сериала, Доктор - представитель расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей и защитник Вселенной. При серьезных увечьях он способен полностью обновлять тело, переписывая каждую его клетку. Таким образом, герой регенирирует в нового «человека».

Новый сезон выйдет осенью 2018 года.