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Мэрил Стрип снимется в фильме Содерберга /EPA/UPG

Оскароносная актриса Мэрил Стрип снимется в новом фильме Стивена Содерберга об офшорном скандале Панамские документы. Также идут переговоры с Антонио Бандерасом и Гери Олдменом.

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Кинолента будет называться Ландромат (The Laundromat). Действие будет разворачиваться вокруг утечки информации панамской фирмы Mossack Fonseca у 2016 році. В результате стало известно об офшорных состояниях 12 лидеров стран, 128 должностных лиц и большого числа знаменитостей. В основу сценария ляжет книга Джейка Бернстайна Мир секретности: Внутри расследования панамских документов о незаконных денежных сетях и глобальной элите