Поделись







Гэри Олдмен снимет второй фильм /EPA/UPG

Актер Гэри Олдмен снимет биографическую ленту Летящая лошадь об Эдварде Мейбридже – создателе хронофотографии, которая стала началом кинематографа.

Читай также: Создатель Острых козырьков рассказал о продолжении сериала

Олдмен выступит сценаристом, режиссером и также сыграет роль изобретателя. Спродюсируют фильм Дуглас Урбански (Социальная сеть, Темные времена) и Такер Тули (Мы – Миллеры, Идеальный побег).

Отметим, что для Олдмана Летящая лошадь станет вторым режиссерским проектом. В 1997 году актер сняд драму Не глотать, отмеченную призом Британской киноакадемии в номинации Лучший оригинальный сценарий.