Вышел новый трейлер фильма Миссия невыполнима: Фолаут
Опасность на каждом шагу
Фильм выйдет 26 июля
Студия Paramount опубликовала новый трейлер боевика Миссия невыполнима: Фолаут
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Новые времена порождают новых злых гениев, которые обладают современным оружием и становятся реальной угрозой для планеты. Вызов, брошенный команде спецагентов во главе с Итаном Хантом, может стать их последней миссией.
В главных ролях: Том Круз, Алек Болдуин, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Генри Кавилл,
Премьера в Украине состоится 26 июля.