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Фильм выйдет 26 июля

Студия Paramount опубликовала новый трейлер боевика Миссия невыполнима: Фолаут

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Новые времена порождают новых злых гениев, которые обладают современным оружием и становятся реальной угрозой для планеты. Вызов, брошенный команде спецагентов во главе с Итаном Хантом, может стать их последней миссией.

В главных ролях: Том Круз, Алек Болдуин, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Генри Кавилл,

Премьера в Украине состоится 26 июля.