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Джон Траволта снялся в роли главы мафии

В сети опубликовали трейлер криминальной драмы Кодекс Готти с Джоном Траволта в главной роли.

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Джон Готти начинал свою криминальную карьеру, выполняя самые простые поручения. Позже он по праву стал ключевым человеком в криминальном мире. Его семья является самой влиятельной и богатой в Нью-Йорке, финансовое благополучие и власть ставится выше моральных аспектов. Однажды дело Готти должно быть передано наследнику, однако неожиданно отец сталкивается с отказом сына иметь причастность к миру криминала.

В украинский прокат фильм выйдет 2 августа.