Опубликован первый трейлер фильма Богемная рапсодия о солисте Queen
Рами Малек в главной роли
Фильм выйдет в 2018 году
В сети опубликовали первый трейлер фильма Богемная рапсодия о солисте группы Queen.
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Кинолента расскажет о жизни музыканта Фредди Меркьюри и его творчестве в рок-группе Queen.Главную роль исполнил Рами Малек, известный по сериалу Мистер Робот.
В главных ролях также снялись: Майк Майерс, Джозеф Маццелло, Эйдан Гиллен. Режиссером выступил Декстер Флетчер, снявший Карты, деньги, два ствола.
В мировой прокат фильм должен выйти 2 ноября 2018 года.