Поделись







Фильм выйдет в 2018 году

В сети опубликовали первый трейлер фильма Богемная рапсодия о солисте группы Queen.

Читай также: Появились первые кадры фильма Богемная рапсодия.

Кинолента расскажет о жизни музыканта Фредди Меркьюри и его творчестве в рок-группе Queen.Главную роль исполнил Рами Малек, известный по сериалу Мистер Робот.

В главных ролях также снялись: Майк Майерс, Джозеф Маццелло, Эйдан Гиллен. Режиссером выступил Декстер Флетчер, снявший Карты, деньги, два ствола.

В мировой прокат фильм должен выйти 2 ноября 2018 года.