Американский ученый назвал героя Игры престолов, который погибнет в финале
Научный подход
Кто-то из героев обязательно погибнет
Бостонский ученый и сотрудник DataRobot Тейлор Ларкин определил, кто из героев Игры престолов имеет наибольшие шансы погибнуть в финале.
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Для этого ученый разработал алгоритм, проанализировав свыше двух тысяч живых и погибших персонажей серии романов Песнь Льда и Огня. Он исследовал характеристики героя, включая их пол, возраст, статус, а также случаи гибели их близких или родственников.
Согласно результатам, наибольшие шансы умереть имеет Дейенерис Таргариен. Вероятность составляет 83,77 процентов. Наименьшие шансы – у Джендри. Всего 39,87 процентов.
Вероятность смерти персонажей Игры престолов в финале:
- Дейенерис Таргариен — 83.77%
- Джейме Ланнистер — 72.91%
- Тирион Ланнистер — 70.76%
- Бран Старк — 66.02%
- Серсея Ланнистер — 60.39%
- Джон Сноу — 58.99%
- Эурон Грейджой — 54.95%
- Санса Старк — 50.28%
- Арья Старк — 49.04%
- Джендри — 39.87%
Напомним, что финальный сезон выйдет в 2019 году.