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Кто-то из героев обязательно погибнет

Бостонский ученый и сотрудник DataRobot Тейлор Ларкин определил, кто из героев Игры престолов имеет наибольшие шансы погибнуть в финале.

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Для этого ученый разработал алгоритм, проанализировав свыше двух тысяч живых и погибших персонажей серии романов Песнь Льда и Огня. Он исследовал характеристики героя, включая их пол, возраст, статус, а также случаи гибели их близких или родственников.

Согласно результатам, наибольшие шансы умереть имеет Дейенерис Таргариен. Вероятность составляет 83,77 процентов. Наименьшие шансы – у Джендри. Всего 39,87 процентов.

Вероятность смерти персонажей Игры престолов в финале:

Дейенерис Таргариен — 83.77%

Джейме Ланнистер — 72.91%

Тирион Ланнистер — 70.76%

Бран Старк — 66.02%

Серсея Ланнистер — 60.39%

Джон Сноу — 58.99%

Эурон Грейджой — 54.95%

Санса Старк — 50.28%

Арья Старк — 49.04%

Джендри — 39.87%

Напомним, что финальный сезон выйдет в 2019 году.