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Американский ученый назвал героя Игры престолов, который погибнет в финале

Научный подход
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Кто-то из героев обязательно погибнет
Кто-то из героев обязательно погибнет

Бостонский ученый и сотрудник DataRobot Тейлор Ларкин определил, кто из героев Игры престолов имеет наибольшие шансы погибнуть в финале.

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Для этого ученый разработал алгоритм, проанализировав свыше двух тысяч живых и погибших персонажей серии романов Песнь Льда и Огня. Он исследовал характеристики героя, включая их пол, возраст, статус, а также случаи гибели их близких или родственников.

Согласно результатам, наибольшие шансы умереть имеет Дейенерис Таргариен. Вероятность составляет 83,77 процентов. Наименьшие шансы – у Джендри. Всего 39,87 процентов.

Вероятность смерти персонажей Игры престолов в финале:

  • Дейенерис Таргариен — 83.77%
  • Джейме Ланнистер — 72.91%
  • Тирион Ланнистер — 70.76%
  • Бран Старк — 66.02%
  • Серсея Ланнистер — 60.39%
  • Джон Сноу — 58.99%
  • Эурон Грейджой — 54.95%
  • Санса Старк — 50.28%
  • Арья Старк — 49.04%
  • Джендри — 39.87%

Напомним, что финальный сезон выйдет в 2019 году.

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