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Харрисон Форд одобрил фильм /Lucasfilm Ltd.

Актер Харрисон Форд, известный по роли Хана Соло в оригинальной трилогии звездные войны, поделился впечатлениями о спин-оффе о Хане Соло.

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Как рассказывает Олден Эренрайк, исполнитель роли молодого Соло, во время интервью с одним из изданий к нему пришел Форд, чтобы похвалить его работу в фильме, а также дать положительный отклик на всю киноленту. «Мне очень понравился фильм, я получил удовольствие», - сказал Форд Эренрайку.

Тот факт, что Харрисон Форд действительно удовлетворен фильмом - отличная новость для всех поклонников Звездных войн, которые были обеспокоены успехом спин-оффа. Если самый большой критик франшизы насладился фильмом, тогда это хороший знак, что он на самом деле успешный.