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У франшизы Форсаж появился новый сценарист впервые за двенадцать лет

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Форсаж получил нового сценариста
Форсаж получил нового сценариста
/Universal Pictures

Впервые со времен выхода Токийского дрифта у франшизы Форсаж сменился сценарист. Вместо Криса Моргана работать над девятым фильмом будет Дэниел Кейси, создавший Хитмэн 2.

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Сам Крис Морган не уходит из проекта. Он будет работать над спин-оффом об агенте Хоббсе и преступнике Шоу (Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем). Дата выхода спин-оффа не сообщается.

Отметим, что девятый Форсаж выйдет 10 апреля 2020 года.

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