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Названа дата выхода хоррора Суспирия c Дакотой Джонсон

Дакота Джонсон в главной роли
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Дакота Джонсон снялась в главной роли
Дакота Джонсон снялась в главной роли
/Amazon Studios

Amazon Studios объявил дату выхода хоррора Суспирия, который стал ремейком фильма 1977 года. Релиз киноленты состоится 2 ноября.

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Согласно сюжету, девушка по имени Сюзи, которая приезжает обучаться танцевальному мастерству в балетную школу, постепенно обнаруживает, что за дверьми заведения происходит что-то мистическое… в школе готовятся к шабашу ведьм.

Режиссером выступил Лука Гуаданьино, известный по фильму Зови меня своим именем. В главных ролях снялись: Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец, Тильда Суинтон.

/Amazon Studios

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