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Сериал получил продолжение /Netflix

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал Затерянные в космосе на второй сезон. Дата его выхода пока не сообщается.

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Действие сериала происходит в 2046 году. Космический корабль J2 теряется в космосе и терпит крушение на планете в нескольких световых годах от планируемого места назначения. Его обитатели (семья Робинсонов) вынуждены приспосабливаться и выживать в новых условиях.

Сообщается, что к своим ролям вернутся Молли Паркер, Тоби Стивенс, Тейлор Расселл, Игнасио Серричио, Максуэлл Дженкинс.

Напомним, что первый сезон вышел 13 апреля и состоит из 10 серий.