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Премьера фильма состоится на кинофестивале /кадр из фильма

В сети опубликовали трейлер нового фильма Ларса фон Триера Дом, который построил Джек. Премьера фильма состоится 19 мая на Каннском кинофестивале-2018.

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Кинолента расскажет историю мужчины, который за 12 лет становится серийным убийцей. По словам фон Триера, фильм о том, что жизнь наполнена злобой и жестокостью, несмотря на представление людей о нем.

В фильме снялись Мэтт Диллон, Ума Турман и Райли Кио – внучка Элвиса Пресли.

Напомним, что Ларс фон Триер возвращается в Канны после семилетнего запрета за неуместные шутки.