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Мисс Марвел получит новый фильм

Глава студии Marvel Кевин Файги заявил о намерении снять фильм о супергероине-мусульманке Мисс Марвел.

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В интервью для BBC Файги рассказал, что сейчас идет работа над фильмом Капитан Марвел с Бри Ларсон в главной роли. Однако, по завершению съемок, в планах студии превратить в фильм историю о Мисс Марвел.

Мисс Марвел (Камала Хан) - девушка-подросток пакистано-американского происхождения из Джерси-Сити, обладающая способностью деформировать свое тело. Она стала главной героиней комиксов в 2014 году.