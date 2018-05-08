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Обитель Рокки. Сильвестр Сталлоне опубликовал ролик со съемок Крид 2

Ностальгия
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Сильвестр Сталлоне показал старый дом Рокки
Сильвестр Сталлоне показал старый дом Рокки
/Warner Bros. Entertainment Inc.

Актер Сильвестр Сталлоне поделился коротким роликом со съемок фильма Крид 2.

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Съемки проходять в Филадельфии, поэтому актер воспользовался возможностью посетить дом, в котором когда-то снимали Рокки. «Здесь много воспоминаний. Я помню, когда мы с Адрианом снимали здесь сцену», - прокомментировал актер.

 Напомним, что фильм расскажет о возвращении на ринг потомственного боксера Адониса Крида, которого тренирует старый друг его отца и легендарный чемпион Рокки. Два поколения бойцов снова разбираются в своих жизненных драмах с помощью бокса.

В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон. Премьера состоится 21 ноября 2018 года.  

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