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В сети опубликовали видео со съемок Мира Юрского периода 2

Премьера состоится 7 июня
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Крис Прэтт вернулся к роли Ника Оуэна
Крис Прэтт вернулся к роли Ника Оуэна
/Universal Pictures

Студия Universal Pictures опубликовала видео со съемок сиквела фильма Мир Юрского периода.

Ролик рассказывает, как снимаются сцены, где героям приходится убегать от опасности.

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Напомним, что фильм основан на событиях, произошедших спустя четыре года, после первого фильма. Остров Нублар сейчас заброшен людьми, в то время как некоторые твари ещё выживают в джунглях. Спокойное существование динозавров прерывает островной вулкан, который проснулся и готов уничтожить всю фауну. Управляющая парка Клэр Дерринг хочет сделать всё возможно, чтобы спасти рептилий. Она просит дрессировщика Оуэна Грэди помочь спасти их от уничтожения под лавой.

Кинолента выйдет в прокат 7 июня.

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