Названа дата выхода комедийного боевика Плохие парни 3
Киностудия Sony объявила дату выхода комедийного боевика Плохие парни 3. Кинолента выйдет 17 января 2020 года.
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Проект находится в разработке еще с 2009 года. Сперва студия долго вела переговоры с исполнителями главный ролей, затем режиссер Джо Карнахан отказался от съемок. В результате проект заморозили.
Как сообщает студия, теперь Адиль Эль Арби и Билал Фалла займут режиссерское кресло и готовы приступить к работе уже в августе. Главные роли исполнят Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Бюджет фильма составит 100 млн долларов.
Франшиза Плохие парни состоит из двух фильмов, которые вышли в 1995 и 2003 годах. В центре сюжета - детективы, которые параллельно с борьбой с незаконным оборотом наркотиков пытаются наладить и личную жизнь.