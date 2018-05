Поделись







Дэдпул 2 выйдет 17 мая /2018

По всему миру стартовали допремьерные показы блокбастера Дэдпул 2 для кинокритиков.

Своими впечатлениями гости показа делились в сети. Нужно отметить, что фильм получил преимущественно положительные отзывы, а некоторые и вовсе считают, что фильм превзошел первую часть.

Предлагаем ознакомиться с мнением кинокритиков:

Майк Райан: «Мне не понравился первый Дэдпул, однако Дэдпул 2 настолько меня заинтересовал, что я поймал себя на мысли, что по-настоящему наслаждаюсь фильмом».

I didn't like the first Deadpool. DEADPOOL 2 beat me into submission until I was actually enjoying myself. Also it features my now favorite post credit scene. — Mike Ryan (@mikeryan) 10 мая 2018 г.

Рейчел Саймон: «Второй Дэдпул мне понравился намного больше, чем первый. Остроумнее, смешнее и на 100% больше Рики Бейкера».

Liked DEADPOOL 2 way more than the first. Smarter, funnier, and with 100% more Ricky Baker. — Rachel Simon (@Rachel_Simon) 10 мая 2018 г.

Брайан Трутт: «Мне не очень понравился первый Дэдпул, но Дэдпул 2 что-то сделал со мной. Смешной, где это нужно, удивительно трогательный, где это уместно и это, как бы, лучший фильм о Людях Икс».

I didn't absolutely love the first Deadpool, but man, Deadpool 2 does the trick for me. Hilarious when it needs to be, surprisingly touching when it needs be (not in that way, gross), and is kinda the best X-Men-universe flick in forever. Also: DOMINO RULEZ. pic.twitter.com/vEZsgzFo4W — Brian Truitt (@briantruitt) 11 мая 2018 г.

Сэмми Пол: «О, Боже, Дэдпул 2 очень смешной. В нем есть вся веселость и самуверенность первого фильма плюс он очень взрывной и странно милый. Мне понравилось. Также, советую дождаться сцены после титров».

Oh man, Deadpool 2 is really good fun. All the hilarity and self-awareness of the first film but it also manages to be quite subversive and weirdly sweet. Thoroughly enjoyed myself (also you’re gonna wanna stick around for those post-credits). pic.twitter.com/CVaSAqvE0v — Sammy Paul (@ICOEPR) 10 мая 2018 г.

Джек Ховард: «Дэдпул 2 просто блестящий фильм».

Erm. So.



Deadpool 2 is fucking brilliant. pic.twitter.com/Qjsyxne9w2 — Jack Howard (@JackHoward) 10 мая 2018 г.

Алекс Абадс: «Дэдпул 2 лучше, чем Война бесконечности».

Deadpool 2 is better than Infinity War🤫 — alex (@alex_abads) 10 мая 2018 г.

Стивен Вейнтрааб: «Рад сообщить, что Дэдпул 2 безумно веселый и заставил меня смеяться от начала до конца. Сцена после титров просто потрясающая. Все актеры в фильме идеально вписываются».

Happy to report 'Deadpool 2' is a lot of fun and had me laughing beginning to end. Stuff after the credits is *awesome*. All the people added to the film were perfectly cast. Avoid spoilers. Always makes it a better experience. pic.twitter.com/4Q3Kr1ARPh — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 10 мая 2018 г.

Джейсон Герассио: «Сцена после титров лучшая среди супергеройских фильмов. Я сейчас серьезно».

The credits scene in #Deadpool2 is the best one ever done to date in any superhero movie. I am dead serious about this. #DoNotLeaveWhenTheCreditsStart pic.twitter.com/yQmbhSYrAs — Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) 10 мая 2018 г.

Мэтт Сингер: «Мне понравился Дэдпул намного больше, чем первый. В начале немного скучно, но вся эта история с Людьми икс и Кэйблом на удивление отлична».