Ты никогда не увидишь его приближения

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Хищник выйдет в сентябре этого года

Студия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма Хищник, который стал продолжением культовой картины 1987 года.

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По сюжету главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

В фильме снялись: Бойд Холбрук, Оливия Манн, Треванте Роудс и другие. Выход картины запланирован на сентябрь 2018 года.