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Марго Робби вновь сыграет Харли Квинн

Актриса Марго Робби, известная по роли Харли Квинн, рассказала об экранизации комикса Хищные птицы в интервью изданию Collider.

Фильм получит рейтинг R, что указывает на ограничение по возрасту – 17 лет. «Это будет взрослый фильм о банде девчонок. Я рада, что рядом с Харли будут другие героини, поскольку она обожает общаться с людьми», - отметила Робби.

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По словам Робби, для нее очень важно было, чтобы режиссером была женщина. Так, в прошлом месяце Warner Bros. наняли Кэти Ян, которая станет первой азиатской женщиной, снявшей супергеройский фильм. Сценаристом выступит Кристина Ходсон (Взаперти, Навеждение)

Фильм Хищные птицы был анонсирован в 2016 году еще до выхода Отряда самоубийц. Кинолента подразумевает Харли Квинн в роли злодея, а также участие героинь DC, включая Бэтгерл.

Работа над фильмом начнется в конце 2018 года. Он выйдет после сиквела Отряда самоубийц, который сейчас находится в производстве.