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У Дэниела Крэйга самый высокий гонорар

Журналисты издания Variety раскрыли зарплаты самых знаменитых и востребованных актеров Голливуда.

Как пишут журналисты, с 1990-х годов гонорары актеров упали. Если раньше топовые актеры, такие как Том Хенкс, Джулия Робертс или Уилл Смит, получали по 20 млн долларов за каждый фильм, то сейчас такой гонорар получить достаточно сложно.

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Более того, сейчас интерес зрителей сместился от актеров к персонажам, которых они играют. Например, одним из самых успешных персонажей считается Железный человек в исполнении Роберта Дауни младшего. Всего за 15 минут экранного времени в фильме Человек-паук: Возвращение домой актер получил 10 млн долларов.

Стоит отметить, что некоторые знаменитости могут не дожидаться кассовых сборов, чтобы получить свой процент. Например, такие гиганты Голливуда как Том Круз, Бред Питт, Дуэйн Джонсон или Вин Дизель могут устанавливать уровень минимального гонорара еще до начала съемок фильма.

Согласно рейтингу, опубликованному Variety, первую строчку занимает Дэниел Крэйг. За работу в новом фильме о Джеймсе Бонде он получит 25 млн долларов. Дуэйн Джонсон за фильм Red Notice получит 22 млн долларов. Закрывает тройку лидеров Вин Дизель, который за работу в последнем Форсаже заработал 20 млн долларов.