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В Каннах состоялась премьера фильма Донбасс Сергея Лозницы

Украинцы в Каннах
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/EPA/UPG

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9 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Донбасс украинского режиссера Сергея Лозницы.

Драма о боевых действиях на Востоке Украины попала в программу Особый взгляд. Фильм состоит из нескольких эпизодов, объединенных общими героями. Кинолента Донбас снята совместно с Германией, Францией и Нидерландами. Съемки проходили в Кривом Рогу.

Актерский состав фильма Донбасс
Актерский состав фильма Донбасс
/EPA/UPG

Отметим, что в рамках конкурсной программы Особый взгляд будут представлены 15 фильмов. Председателем жюри стал актер и режиссер Бенисио дель Торо. Лауреаты будут объявлены на церемонии закрытия Каннского фестиваля, которая состоится 19 мая.

В украинский прокат фильм Донбасс должен выйти в 2018 году.

 

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