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Кассовые лидеры. 10 фильмов, которые собрали миллиард долларов за рекордное время

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Мстители собрали миллиард долларов за рекордное время
Мстители собрали миллиард долларов за рекордное время
/кадр из фильма

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Недавно стало известно, что кинолента Мстители: Война бесконечности собрала 1,12 млрд долларов за рекордные 11 дней и возглавила рейтинг, сместив с лидерской позиции Звездные войны: Пробуждение силы.

Представляем топ-10 фильмов, которые собрали миллиард долларов быстрее других:

  1. Мстители: Война бесконечности, 2018 - 11 дней
  2. Звездные войны: Пробуждение силы, 2015 - 12 дней
  3. Мир Юрского периода, 2015 - 13 дней
  4. Форсаж 7, 2015 - 17 дней
  5. Форсаж 8, 2017 - 19 дней
  6. Звездные войны: Последние джедаи, 2017 - 19 дней
  7. Аватар, 2009 - 19 дней
  8. Гарри Поттер и Дары Смерти - часть вторая, 2011 - 19 дней
  9. Мстители, 2012 - 19 дней
  10. Железный человек 3, 2013 - 22 дня
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