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Мстители собрали миллиард долларов за рекордное время /кадр из фильма

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Недавно стало известно, что кинолента Мстители: Война бесконечности собрала 1,12 млрд долларов за рекордные 11 дней и возглавила рейтинг, сместив с лидерской позиции Звездные войны: Пробуждение силы.

Представляем топ-10 фильмов, которые собрали миллиард долларов быстрее других: