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Возвращение героя. Вышел трейлер сериала Люк Кейдж

История продолжается
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Сериал выйдет 22 июня
Сериал выйдет 22 июня

Студия Marvel опубликовала трейлер второго сезона супергеройского сериала Люк Кейдж.

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По сюжету, Люк Кейдж возвращается на улицы родного Гарлема, чтобы окончательно разобраться с преступностью. Постепенно он превращается в настоящего героя для всего района, с поклонниками и последователями. Но на каждого героя найдется свой злодей, способный в одночасье разрушить все.

В главных ролях: Майк Колтер, Джастин Суэйн, Симон Миссик, Тео Росси и другие. Премьера состоится 22 июня.

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