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Телохранитель киллера 2. Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс вновь снимутся вместе

Громкий дуэт
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Фильм ожидается в 2019 году
Фильм ожидается в 2019 году
/кадр из фильма

Комедия Телохранитель киллера, вышедшая в 2017 году, получила сиквел. Фильм будет называться Телохранитель жены киллера.

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К своим ролям вернутся: Райан Рейнольдс (телохранитель Майкл Брайс), Сэмюэл Л. Джексон (киллер Дариус Кинкейд) и Сальма Хайек (жена киллера Соня Кинкейд). Режиссером выступит Патрик Хьюз. Релиз фильма намечен на 2019 год.

Отметим, что Телохранитель киллера в мировом прокате собрал 177 млн долларов.

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